Tegola Carlos Augusto per l’Inter: quando torna dall’infortunio

Nelle scorse ore è stato diffuso il bollettino ufficiale da parte dell’Inter sulle condizioni di Carlos Augusto dopo l’infortunio muscolare rimediato mercoledì sera a Berna contro lo Young Boys. Come si temeva, l’esterno brasiliano dovrà rimanere ai box per qualche settimana.

Nella nota diffusa dal club nerazzurro, è stato confermato il risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra evidenziato dagli esami strumentali di questa mattina. Nessuna lesione per fortuna dell’ex Monza, ma comunque un problema che lo costringerà a rimanere in infermeria per diverse partite.

Come già anticipato nei giorni scorsi e confermato adesso da Sky Sport, Carlos Augusto non rientrerà prima della sosta di metà novembre. L’esterno, dunque, salterà i prossimi cinque incontri ufficiali dell’Inter tra campionato e Champions League contro Juventus, Empoli, Venezia, Arsenal e Napoli. La speranza di Inzaghi è di poterlo riavere a fine mese tra Verona e Lipsia, ma soprattutto di poter fare affidamento nel frattempo sul rientrante Tajon Buchanan.