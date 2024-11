Al termine di Inter-Lipsia, il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare il successo della sua squadra che ha regalato il primo posto in classifica in Champions League, con 13 punti dopo 5 giornate.

Queste le sue parole:

“C’è soddisfazione perché sapevamo l’importanza della gara di stasera. Giocavamo contro una squadra a 0 punti, ma di valore, che prima di sabato era seconda in Bundesliga e con la miglior difesa. Un’ottima squadra, con ottimi giocatori, molto ben allenata e abbiamo fatto una buona partita. Abbiamo giocato bene tecnicamente e non era semplice, perché sono una squadra aggressiva che ti prende alta. Probabilmente l’unico rimpianto è non aver fatto il secondo gol. Nel secondo tempo abbiamo sofferto relativamente poco”.

“C’è soddisfazione per la classifica, ma per arrivare nelle prime 8 manca un bel passettino. Avremo il Leverkusen che è difficilissima come partita, poi a gennaio ci saranno due partite impegnative con Sparta Praga e Monaco. Abbiamo fatto un ottimo percorso, 4 vittorie consecutive con 0 gol subiti, tenendo anche conto di chi abbiamo incontrato. Stasera abbiamo fatto un bel passo in avanti. Ho una squadra matura che sapeva che i loro 0 punti non erano uguali a quelli di altre squadre”.

“Tornare in finale? Quello è l’obiettivo di tutte le squadre. C’è tanta concorrenza e difficoltà nelle partite. Non è semplice giocando ogni 2 giorni e mezzo. Ho la fortuna di avere i miei ragazzi che sono abituati, ma non è semplicissimo, anche se c’è grande disponibilità da parte di tutti”.

“Se analizziamo c’è stata l’occasione di Dumfries che avrebbe indirizzato la partita in un altro modo nel secondo tempo. Anche il gol di Mkhitaryan mi sembrava regolare. Però c’è consapevolezza e abbiamo giocato contro un avversario di valore, sono una squadra forte e capisco perché sono 6 anni che fa la Champions. Ho trovato un’Inter che ha giocato come piace a me ed è stata sempre sul pezzo”.

“Non avendo fatto il secondo gol, negli ultimi 20 minuti ci siamo abbassati un po’, perché abbiamo sempre un avversario che ha messo anche Sesko ed erano pericolosi davanti. I cambi? Giocando ogni 2 giorni e mezzo bisogna far giocare più giocatori possibili. Stasera abbiamo avuto un problemino con Pavard e speriamo di recuperarlo presto. Ci sono degli strumenti che ci dicono come hanno recuperato i giocatori e li monitoriamo. A volte li utilizziamo a volte impieghiamo comunque un giocatore che non vogliamo perdere”.