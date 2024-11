Squadre di calcio e classifiche: la valutazione al 3° trimestre 2024

Il calcio, come ogni altro sport, segue andamenti ciclici. Squadre che per periodi abbastanza lunghi sono state in cima alle classifiche nazionali e internazionali, di punto in bianco si ritrovano in fondo alla lista. In casi estremi, il loro posizionamento arriva talmente in basso da rischiare l’eliminazione da una categoria e il passaggio a quella successiva.

Ma avviene anche il contrario: basti pensare all’Inter che, dopo un periodo poco brillante, si è ritrovata nella finale Champions League nel 2023, sfiorando per poco la vittoria contro il Manchester City.

Per gli appassionati del nostro sport nazionale questo è anche il bello del calcio, soprattutto se – oltre a seguire gli eventi e a fare il tifo – ci piace far fruttare la nostra passione calcistica. Allibratori come 1Bet mettono a disposizione tutti gli strumenti necessari per monetizzare sulle previsioni dei risultati di gioco che, uniti alle nostre conoscenze, possono dare belle soddisfazioni, sia come fan che come bettor del calcio.

Ora che la fine dell’anno si sta avvicinando, è arrivato il momento di tirare le somme, perlomeno fino ad oggi, lasciando che gli ultimi mesi del 2024 definiscano la posizione delle squadre nelle rispettive classifiche. A chi vanno le pagelle migliori?

La classifica delle squadre italiane, e non solo

Per chi non lo sapesse, la valutazione delle squadre di calcio avviene sotto diversi profili. Mentre gli appassionati e tifosi guardano alle posizioni nelle classifiche, nei tornei e nelle leghe, ci sono anche altri aspetti che vengono valutati soprattutto dai dirigenti delle squadre e dagli sponsor, come gli utili realizzati.

Se ti stai chiedendo qual è la squadra che vale di più al mondo ad esempio, ad oggi è il Real Madrid con un valore che supera i 6 miliardi dollari. Le squadre italiane vengono un pochino dopo nella lista: in prima posizione troviamo la Juventus, con oltre 2 miliardi di dollari; al secondo posto per le squadre italiane c’è il Milan, con quasi 1 miliardo e mezzo di dollari, e al terzo posto troviamo l’Inter, con un valore di 1 miliardo di dollari.

Quanta corrispondenza c’è tra questo tipo di classifiche e la serie A italiana ad esempio?

Se diamo un’occhiata alla classifica attuale, troviamo al primo posto il Napoli, con 26 punti. Di seguito ci sono l’Atalanta e la Fiorentina, entrambe a pari merito con 25 punti. Sempre a pari merito e con 25 punti si posizionano l’Inter e la Lazio: che il club neroazzurro possa scalare anche la classifica economica per il prossimo anno? Tutto è possibile.

Per terminare il confronto troviamo la Juventus al sesto posto, con 24 punti, e Milan al settimo posto con 18 punti.

Diamo un’occhiata alla situazione nel panorama europeo, per capire quali squadre potrebbero incrociare il nostro cammino anche in Champions League.

Nella Liga spagnola troviamo al primo posto e senza grandi sorprese, il Barcellona, seguito a distanza di un punto dal Real Madrid. Un club da tenere d’occhio è quello del Girona, entrato da poco nella Liga e che sembra avere tutte le carte in regola per scalare velocemente la classifica.

Nella Bundesliga tedesca la prima posizione è saldamente occupata dal Bayern Monaco, che ha ormai preso le distanze dal Bayern Leverkusen, anche se lo scorso aveva iniziato ad avvicinarsi pericolosamente.

È interessante anche la classifica della Ligue 1 francese che vede al primo posto il Paris Saint Germain, con una posizione che sembra ormai fissa. Attenzione però, perché se il Nizza ha perso qualche punto, il Monaco è sempre alle calcagna.

Cosa ci riserverà il 2025? Attendiamo le sfide sul campo per saperlo!