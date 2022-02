Inter-Liverpool, Calhanoglu: “Qui c’è grande mentalità, sono pronto per domani”

Le parole del calciatore nerazzurro

Alessio Murgida

Intervenuto in conferenza stampa insieme Inzaghi, Hakan Calhanoglu ha parlato in vista della sfida di domani sera tra Inter e Liverpool valevole per gli ottavi di finale di Champions League. Queste le sue parole:

Due grandi partite contro il Real ma non siete riusciti a portare a casa punti, come si può fare diversamente?

"Domani creeremo occasioni come contro il Real ma dobbiamo fare gol e chiudere le azioni. Sarà una partita molto intensa".

Hai un segreto per la stagione di quest'anno che è stata la migliore da quando sei in Italia? È Inzaghi?

"Il mio segreto è la mia mentalità. Sono arrivato in una squadra che ha un enorme mentalità. È grazie a loro che mi hanno dato una grande mano. Ora gioco un altro ruolo che mi piace molto, dove tocco di più la palla. Poi tocca sempre a me".

Cosa è cambiato per te a livello personale?

"Sicuramente mi ha cambiato la tattica del mister, sono migliorato in questo gruppo. Sento la loro importanza e faccio quello che devo fare sul campo".

Secondo te i tuoi ex compagni al Milan tiferanno perché andiate avanti per avere una distrazione?

"Lì ci sono tanti amici, ma non penso che tiferanno per noi. Questo però non mi interessa, io guardo solo al mio lavoro e a quello che faremo domani".

Quando hai firmato per l'Inter ti aspettavi di giocartela su tutti i tre fronti a febbraio?

"In sei mesi ho già vinto un trofeo, sono molto contento perché mi mancava. Ho perso in passato una finale di Coppa Italia, voglio vincerla. La Champions è un sogno per noi giocatori, dobbiamo stare uniti e fare il nostro solito gioco".

Domani affronterete un centrocampo molto dinamico, come farete?

"Domani dobbiamo andare in campo con personalità. Io sono già pronto per questa partita".