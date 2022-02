Inter-Liverpool, come andò l’ultima sfida in Champions League?

L'ultimo sfortunato incrocio

L'Inter arriva da prima nel girone agli ottavi nel 2008 e, ovviamente, con la sua solita fortuna pesca una delle più accreditate alla vittoria finale, il Liverpool di Fernando Torres e Gerrard. L'Inter soffre subito in avvio gli affondi dello spagnolo, in particolar modo Materazzi che in 30 minuti rimedia due gialli molto severi e viene espulso. In 10 l'Inter è costretta ad una partita di trincea. I nerazzurri stringono i denti fino al finale, quando cade sotto i colpi di Kuyt al minuto 86 e di Gerrard al 90 esimo. Una punizione severa che lascia l'amaro in bocca. Come sarebbe finita in 11 contro 11?