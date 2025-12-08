Inter-Liverpool, Mkhitaryan scalpita. Dubbio in difesa

Henrikh Mkhitaryan, dopo aver rimesso minuti nelle gambe prima in Coppa Italia contro il Venezia e poi nell’ultima contro il Como, preme per ritrovare una maglia da titolare in vista della sfida europea di domani contro il Liverpool. Il centrocampista è in ballottaggio con Zielinski per un posto dal primo minuto a centrocampo.

In difesa la situazione resta incerta. Akanji è alle prese con l’influenza e la sua presenza è in bilico. Qualora non dovesse farcela, Chivu ha già pronte le alternative: Bisseck potrebbe essere schierato sulla destra, con Acerbi e de Vrij che si giocano il ruolo di centrale. Sulla fascia destra il tecnico valuterà tra Luis Henrique e Carlos Augusto, entrambi in corsa per una maglia.

Davanti invece non ci sono dubbi: la coppia d’attacco sarà formata da Thuram e Lautaro Martinez, confermati in blocco per guidare l’assalto offensivo.