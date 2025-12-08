Salah fuori contro l’Inter? Slot al bivio

La presenza di Mohamed Salah in vista della sfida a San Siro contro l’Inter resta avvolto nel dubbio. L’attaccante egiziano è al centro di tensioni con il Liverpool, dopo giorni di polemiche seguite alle sue dichiarazioni.

Salah aveva recentemente raccontato ai media di Liverpool.com la sua frustrazione: “Sembra che il club mi abbia gettato sotto un autobus. Ho ricevuto molte promesse in estate, e finora sono stato in panchina per tre partite, quindi non posso dire che siano state mantenute. Avevo un buon rapporto con il mister e improvvisamente non c’è più alcun rapporto”. L’attaccante aveva aggiunto che, dopo aver salutato i tifosi ad Anfield, si sarebbe recato alla Coppa d’Africa.

Nonostante le tensioni, Salah ha preso parte regolarmente alla rifinitura prima della trasferta. La sua presenza in campo resta comunque incerta, con il Liverpool – ma soprattutto Slot – che dovrà valutare nelle prossime ore le scelte per la trasferta a Milano.