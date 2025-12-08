Allenamento di rifinitura alla vigilia della sfida di Champions League contro il Liverpool a cui non ha preso parte Manuel Akanji.

Il difensore svizzero è stato fermato da uno stato influenzale che ora mette seriamente in dubbio la sua presenza per la super sfida di domani sera a San Siro. Finora il centrale era stato un punto fermo della stagione interista: sempre titolare in campionato, con dodici presenze dal primo minuto senza mai essere sostituito, e impiegato regolarmente anche in Champions League, dall’inizio contro Ajax e Atletico Madrid e a gara in corso nelle altre occasioni. L’unica partita saltata resta quella di Coppa Italia contro il Venezia.

Ora, però, la febbre rischia di interrompere la sua striscia di continuità e soprattutto di costringere Chivu a fare a meno di un giocatore d’esperienza che conosce bene l’avversario, avendolo affrontato più volte in Premier League. In caso di forfait, Chivu ha già pronto Bisseck come alternativa nel ruolo di braccetto.