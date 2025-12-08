TS – Inter sotto esame: notte della verità contro il Liverpool

Il cammino dell’Inter guidata da Chivu procede a ritmi impressionanti: dieci vittorie in quattordici giornate di campionato, quattro successi su cinque in Champions League e il pass per il turno successivo in Coppa Italia. Numeri che raccontano una squadra in grande forma, ma che domani dovranno essere messi alla prova contro il Liverpool in una partita che può rappresentare uno snodo decisivo.

Secondo Tuttosport, il tecnico rumeno deve ancora superare un esame importante sul palcoscenico europeo. Finora ha vinto contro avversari più abbordabili come Ajax, Slavia Praga, Union Saint-Gilloise e Kairat Almaty, ma è caduto a Madrid contro la squadra di Simeone, pur offrendo una prestazione convincente. Il confronto con il percorso di Inzaghi nella passata stagione risulta inevitabile: l’ex allenatore aveva saputo ottenere risultati contro big come Manchester City e Arsenal nella fase a gironi, per poi eliminare Bayern Monaco e Barcellona prima della finale.

La sfida di domani a San Siro, già sold out, rappresenta l’occasione per dimostrare di essere all’altezza anche contro formazioni di primissimo livello. I Reds arrivano in un momento difficilmente leggibile, mentre l’Inter ha mostrato contro il Como di essere in condizioni ottimali sia dal punto di vista fisico che mentale, mantenendo un’intensità elevata per oltre settanta minuti.

Una vittoria contro il Liverpool significherebbe con ogni probabilità staccare direttamente il biglietto per gli ottavi di finale, evitando i playoff di febbraio che Inzaghi aveva dovuto affrontare. Ma c’è di più: battere gli inglesi permetterebbe a Chivu di fare meglio del suo predecessore anche in classifica. Dopo sei giornate della scorsa edizione, infatti, l’Inter aveva raccolto 13 punti, mentre attualmente ne ha 12 dopo cinque partite.