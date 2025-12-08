Da flop annunciato ad arma in più? San Siro scopre Luis Henrique

La prestazione contro il Como potrebbe segnare un punto di svolta per Luis Henrique. L’esterno brasiliano aveva già avuto occasioni prima di quella partita, ma non era mai riuscito a sfruttarle completamente. Sabato invece ha mostrato una versione diversa di sé, più sicura e convinta.

Secondo il Corriere dello Sport, la sensazione che molti osservatori hanno avuto sul giocatore trova conferme anche ad Appiano Gentile: il principale ostacolo per Henrique è stato finora di natura mentale. Il brasiliano aveva bisogno di togliersi la paura di sbagliare, quella che più di tutto lo ha limitato dall’arrivo a Milano. L’assist servito a Lautaro potrebbe essere la miccia giusta per accenderlo definitivamente.

Quel passaggio vincente ha messo in discesa non solo la partita dell’Inter, ma soprattutto quella dell’ex Marsiglia. Con la testa più libera, Luis Henrique ha gestito il pallone con una naturalezza mai vista prima. Anche il fraseggio con i compagni è risultato più fluido, tanto che questi ultimi lo hanno cercato molto più del solito. Le sue caratteristiche si sposano bene con lo sviluppo del gioco nerazzurro, specialmente nelle transizioni dove i meccanismi sono ormai consolidati.

Contro il Como il brasiliano ha disputato la sua prima partita da titolare a San Siro, dopo averne giocate altre tre lontano dallo stadio milanese. Una scelta precisa di Chivu, pensata per aiutarlo a superare il blocco psicologico. La strategia del tecnico romeno sembra aver funzionato. Ora l’intesa con la squadra può solo migliorare attraverso altre opportunità che, a questo punto, l’allenatore non gli negherà. Il vero banco di prova sarà dare seguito a questa prestazione.