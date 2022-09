Inter, Lukaku e Calhanoglu non riposano: tra 48 ore gli esami decisivi

Nonostante il giorno di riposo concesso da Simone Inzaghi ai suoi ragazzi, quest'oggi i cancelli di Appiano Gentile non saranno completamente chiusi. Sia Romelu Lukaku che Hakan Calhanoglu saranno infatti alla Pinetina per proseguire il lavoro di recupero in vista dei tantissimi impegni dal prossimo weekend a metà novembre. Entrambi hanno una voglia matta di ritrovare il campo e la loro presenza sarà di fondamentale aiuto per cercare di risollevare l' Inter da un momento complicato.

Per quanto riguarda il programma di recupero, come specificato sulle pagine dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, martedì è previsto un nuovo controllo di routine per entrambi. Nel caso di Lukaku, qualora tutto dovesse andare liscio, riprenderebbe immediatamente a lavorare in gruppo. Meno ottimismo nel caso di Calhanoglu che difficilmente tornerà a disposizione già contro la Roma: la tabella di marcia verso il rientro procede spedita, ma si lavora soprattutto per riaverlo in Champions League per l'andata contro il Barcellona.