Lukaku vola in Belgio: ecco quando l’Inter lo riavrà a disposizione

Il belga si sottoporrà a dei controlli per capire l'entità dell'infortunio in vista del Mondiale

Secondo quanto riporta Sky Sport, Big Rom è volato in Belgio per sottoporsi a dei controlli medici, di comune accordo con la società nerazzurra. L'obiettivo è capire i tempi di recupero in vista del Mondiale. Improbabile, infatti, che l'Inter possa riavere il suo attaccante prima della sosta. Più verosimilmente, Inzaghi tornerà ad averlo a disposizione solo per il 2023.