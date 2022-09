Inter, presto gli esami di Lukaku: sul recupero ci può essere un compromesso

Romelu Lukaku è tornato ad Appiano Gentile e ha una voglia matta di rientrare. Lo staff medico dell' Inter si è tenuto in contatto con il fisioterapista che ha seguito l’attaccante nell’ultima settimana, Lieven Maesschalck . Da una parte c'è la necessità di Inzaghi di riavere il prima possibile il belga, dall'altra però l'assenza di rischi (di ricadute) è altrettanto necessaria. Ecco perché, come spiega La Gazzetta dello Sport , ci può essere un compromesso.

Il compromesso si chiama Udinese, più precisamente, in panchina. Domani Lukaku sosterrà gli esami: se questi daranno il via libera, il belga tornerà in campo mercoledì (il giorno dopo Viktoria Plzen-Inter). Venerdì, poi, sarà il giorno del dentro o fuori: le possibilità di un Lukaku a disposizione per la trasferta in Friuli sono sotto il 50%, ma ci sono.