Inter, Lukaku vuole esserci a Barcellona ma lnzaghi…

L'assenza di Lukaku ormai si è protratta a lungo. L'ultima partita giocata dal belga in nerazzurro risale infatti al 26 agosto, Lazio-Inter . L'attaccante ormai è sulla via della guarigione ma, vista la sua importanza, l'Inter rimane cauta sul suo impiego in campo.

Come riportato oggi da La Gazzetta dello Sport, il primo a voler accelerare i tempi e dare una mano alla squadra è proprio Lukaku. Tuttavia, nonostante la sua volontà di partire per Barcellona almeno per la panchina, le possibilità di vederlo sono minime. Inzaghi infatti lo vuole al 100% e ha paura di eventuali ricadute. Probabile quindi che continui il percorso di recupero senza interromperlo, in modo da essere poi pienamente arruolabile per la partita di domenica contro la Salernitana.