MVP Passione Inter – Dzeko balza in vetta, Dumfries aggancia Lautaro

Dopo l'ultimo match giocato dall' Inter , ecco l'attesissima classifica targata Passione Inter relativa al MVP of the Year stagionale della rosa nerazzurra! Vi ricordiamo come funziona:

In occasione dell'ultima gara giocata in campionato lo scorso sabato e vinta contro il Sassuolo, Edin Dzeko è stato eletto dai tifosi nerazzurri come MVP Passione Inter della partita. Un successo che proietta il bosniaco in cima alla classifica, davanti a Lautaro Martinez. Argentino che è stato raggiunto da Dumfries, secondo più votato della nona giornata davanti a Onana che anche nella generale sorpassa Handanovic.