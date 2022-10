L’Inter non ha fretta per Lukaku: possibile che il rientro slitti di nuovo

La Salernitana rimane in bilico per il belga

Romelu Lukaku continua a rimanere un oggetto misterioso per l' Inter di Inzaghi . Il belga infatti ha ormai saltato 10 partite e sul suo effettivo recupero continua ad aleggiare una sorta di alone di mistero. Tuttavia anche lo staff medico dei nerazzurri ci sta andando molto cauto con l'attaccante. Vista anche la sua struttura fisica, forzarlo inutilmente rischierebbe di portare più danni che benefici.

Ecco perché il suo rientro con la Salernitana sembra più in bilico rispetto a qualche giorno fa. Secondo quanto riportato da Corriere dello Sport oggi ci saranno ulteriori accertamenti ma, visto che la prossima settimana sarà incredibilmente sgombra da impegni infrasettimanali, è molto probabile che verrà tenuto a riposo anche contro i campani. Così facendo avrà ancora una decina di giorni per recuperare pienamente. Sarà poi così arruolabile per la panchina contro la Fiorentina e per una maglia da titolare contro il Viktoria Plzen in Champions League.