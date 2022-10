Inter, risale la fiducia della società per il rinnovo di Skriniar

Come due giovani innamorati in crisi, l' Inter e Skriniar continuano a lasciarsi e riprendersi. Lo slovacco, che sembrava ormai destinato in estate ad essere sacrificato al PSG , è rimasto a sorpresa, generando però una questione spinosa. Il suo contratto scade infatti a giugno 2023 e la corte dei francesi è rimasta incessante. Tuttavia, come sottolineato da Tuttosport, le quotazioni di una sua permanenza a Milano, fino a qualche giorno fa prossime allo zero, sarebbero in deciso rialzo.

Che Skriniar sia ancora pesantemente coinvolto nell'ambiente Inter è evidente, come dimostrato dalla grinta messa in campo con la fascia da capitano al braccio. Ed è proprio quella fascia, che, per quanto visto negli anni, sarebbe meritatissima, potrebbe essere l'ago della bilancia nella trattiva per il rinnovo. L'Inter non potrà mai pareggiare l'offerta da 9 milioni del PSG. Ma ci sono elementi, anche "astratti", che possono avere decisamente più valore di qualche milione in più sul conto in banca. Un discorso che non varrebbe per la stragrande maggioranza dei calciatori. Ma che per uno come Skriniar potrebbe invece fare tutta la differenza del mondo. Lui è nato per esaltare San Siro con la maglia dell'Inter e la fascia al braccio. Deve solo accettarlo completamente.