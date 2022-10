Inter, Brozovic dà segnali positivi: ecco quando potrebbe tornare in campo

Brozovic è diventato un pilastro fondamentale dell' Inter , come dimostrato anche dai risultati ottenuti lo scorso anno dai nerazzurri senza di lui in campo. Fortunatamente, dopo il suo infortunio con la nazionale croata, Inzaghi sembra aver trovato un degno sostituto arretrando Calhanoglu davanti alla difesa. Tuttavia è sempre meglio aver a disposizione campioni come Brozo, per cui tutto l'ambiente Inter non vede l'ora di rivederlo in campo.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l'obbiettivo dello staff tecnico nerazzurro è quello di portarlo in panchina per l'ultima partita del girone di Champions, a Monaco contro il Bayern. Un piccolo rodaggio, sperando di aver già staccato il pass per gli ottavi di finale nella gara precedente, per poi scendere in campo da titolare nella sfida di campionato successiva contro la Juventus. La sua lesione muscolare infatti sarebbe già in fase di riassorbimento, come evidenziato dagli esami sostenuti a inizio settimana. La prossima settimana verranno fatti ulteriori accertamenti per monitorare i progressi.