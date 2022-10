Inter, finalmente Lukaku! Ecco quando il belga tornerà in campo

Il belga scalpita per riprendersi l'Inter

Pietro Magnani

Finalmente Big Rom è pronto a tornare. Il belga, infortunatosi ad agosto, è pronto a dare il suo contributo all'Inter. Come riportato da La Gazzetta dello Sportè già partito il conto alla rovescia per il suo rientro.

Gli esami strumentali di ieri pomeriggio hanno infatti fortunatamente sciolto ogni dubbio sul suo pieno recupero. Oggi dovrebbe fare una seduta parziale insieme ai compagni, senza caricare eccessivamente. Poi domani dovrebbe invece sostenere l'allenamento completo. Lukaku sarà quindi arruolabile per la delicata trasferta di Firenze, dove però, almeno inizialmente, si siederà in panchina. L'obbiettivo è quello di rodarlo e caricarlo in vista dell'importantissima partita di Champions League di mercoledì prossimo contro il Viktoria Plzen. Sfida che, è bene ricordarlo, potrebbe garantire all'Inter gli ottavi di Champions League per il secondo anno consecutivo.

L'OPINIONE DI PASSIONE INTER

Un rientro tanto atteso e voluto da ambo le parti. In primis dall'Inter, che si è adattata alle caratteristiche del suo totem e che, in sua assenza, ha trovato qualche difficoltà. In secondo luogo per Lukaku, che è tornato a Milano per ritrovare la magia del primo biennio e che finora è stato fuori 11 partite. Un recupero quello del belga che potrebbe essere uno spartiacque per l'intera stagione nerazzurra. Abbiamo infatti visto chiaramente quanto la sua presenza in Serie A possa essere devastante.