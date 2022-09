Inter, già 4 gruppi statunitensi interessati alla maggioranza del club

Ormai è cosa nota che la famiglia Zhang stia cercando acquirenti per l'Inter. Non più solo soci di minoranza quindi, ma proprio qualcuno che acquisisca la maggioranza del club. Nelle ultime ore è emersa la forte candidatura di Marc Lasry, co proprietario della franchigia NBA dei Milwaukee Bucks. Tuttavia, secondo quanto riportato da Sport Mediaset, non sarebbe il solo interessato ai colori nerazzurri.