Inter, Marotta sulla nuova Champions: “Obiettivo tra le prime 8”

Da pochi minuti, l’Inter ha conosciuto ufficialmente le otto avversarie che dovrà affrontare nella prima fase della nuova Champions League. Otto match complessivi per i nerazzurri secondo questo nuovo assetto della competizione europea, di cui quattro in casa e quattro in trasferta.

La sfida più affascinante sarà ovviamente quella contro il Manchester City di Pep Guardiola all’Etihad Stadium, una sorta di rivincita per la squadra di Simone Inzaghi dopo la sconfitta nella finale di Istanbul del 2023. Tra le principali insidie anche l’Arsenal a San Siro, poi Bayer Leverkusen in trasferta e Lipsia in casa. A completare la ‘fase campionato’ dei nerazzurri saranno gli incroci contro Stella Rossa, Young Boys, Monaco e Sparta Praga.

A commentare l’esito delle urne di Montecarlo ci ha pensato al termine della cerimonia dei sorteggi Beppe Marotta. Queste le parole del presidente dell’Inter:

NUOVA CHAMPIONS – “Formula nuova, affascinante, è un’adrenalina molto diversa. Sapremo sabato il calendario, ma sicuramente è molto coinvolgente. L’importante è presentarsi all’appuntamento nel migliore dei modi, speriamo che anche un po’ di fortuna dal punto di vista di infortuni e squalifiche ci accompagni”.

AMBIZIONE – “La nostra squadra è assieme nella quasi totalità da qualche anno, è cresciuta in Italia, ma anche negli impegni europei. Vero che l’anno scorso ambivamo a raggiungere la seconda stella, ma siamo un club importante. Non c’è la scelta tra campionato e Champions League, dobbiamo onorarla nel migliore dei modi, poi quel pizzo di fortuna ti aiuta. Credo che abbiamo messo a disposizione di Inzaghi una rosa competitiva. Ma non dobbiamo mettere ansia, solo la giusta pressione per un club importante come l’Inter”.

PERCORSO – “Posso dire che in questa stagione i grandi club che hanno fornito più calciatori alle Nazionali fanno più fatica, in termini di rodaggio. E’ evidente che trovare una avversario fortissimo rappresenterebbe un insidia maggiore. Ma magari le insidie si nascondono anche dietro le avversarie che vengono sottovalutata. Starà a noi trovare le giuste motivazioni, non dobbiamo sottovalutare nessuno. In Champions ci sono circostanze diverse dal campionato, qui tutto è più regolare”.

FAVORITI – “Sono i media che ci mettono tra i favoriti, o quantomeno nel gruppo delle favorite. Noi non ci nascondiamo perché l’ho sempre detto. Obiettivo arrivare tra le prime otto? Sì, ci proviamo, magari Simone Inzaghi non la penserà come me. All’inizio possono sembrare dei sogni, ma noi siamo l’Inter. Non dobbiamo confondere l’arroganza con l’ambizione. Il valore espresso dalla squadra è di grande qualità, dobbiamo difendere la nostra storia. Se non arriveremo in alto gli altri saranno stati più bravi e starà a noi analizzare le cause”.