Tutte le avversarie dell’Inter nel nuovo girone di Champions League

Si è appena tenuto ufficialmente il sorteggio di Montecarlo che ha dato vita alla nuova Champions League. Un formato inedito rispetto al passato, con più squadre partecipanti e più partite nella prima fase a girone unico.

Grande curiosità intorno all’Inter che ha appena scoperto le otto rivali che dovrà affrontare nella fase a campionato. In attesa del calendario che verrà diffuso sabato 31 agosto, queste sono le otto diverse rivali che la squadra di Simone Inzaghi dovrà scontrare con quattro gare in casa e quattro in trasferta.

Per quanto riguarda i match che si disputeranno a San Siro, la formazione nerazzurra dovrà vedersela contro Lipsia, Arsenal, Stella Rossa e Monaco.

In trasferta, invece, l’Inter sarà di scena sui campi di Manchester City, Bayer Leverkusen, Young Boys e Sparta Praga