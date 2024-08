LIVE – Sorteggi Champions League, gli avversari dell’Inter in DIRETTA

Ci siamo, finalmente è giunto il momento di scoprire tutti gli accoppiamenti della nuova Champions League 2024/25. Questo pomeriggio, in diretta a partire dalle 18.00, seguiremo qui su Passione Inter la cronaca testuale degli accoppiamenti che verranno fuori dalle ‘urne’ di Montecarlo.

Una modalità inedita rispetto alle passate edizioni: sarà infatti un software a decretare tutte le sfide di questa prima fase. Le squadre appartenenti alla stessa Federazione non potranno comunque affrontarsi, mentre ogni formazione dovrà necessariamente incontrare ben due rivali per ogni fascia del ranking Uefa.

Stando alle regole del nuovo formato, l’Inter dovrà dunque scontrare otto diversi avversari (due per ognuna della quattro fasce). Di questi otto match della prima fase a girone unico, la formazione nerazzurra dovrà disputare quattro partite a San Siro e quattro in trasferta.

A partire dalle 18.00, in basso riporteremo tutti gli avversari dell’Inter in questa Champions League in tempo reale.

