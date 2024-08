Inter-Atalanta, doppio infortunio UFFICIALE: l’annuncio

Nella giornata in cui si decidono gli accoppiamenti della nuova Champions League, in casa Inter il focus è già proiettato sul big match in programma domani sera a San Siro. Dopo i 4 punti collezionati nelle prime due gare di Serie A, i nerazzurri se la dovranno vedere con l’Atalanta di Gian Piero Gasperini nell’anticipo delle 20.45.

Alla vigilia di una sfida che sulla carta promette grande spettacolo, in conferenza stampa è stato il tecnico della Dea ad anticipare alcune novità di formazione per la sfida contro i ragazzi di Simone Inzaghi. Gasperini, oltre a confermare l’assenza per infortunio di Nicolò Zaniolo, ha svelato un’altra indisponibilità tra i suoi convocati.

Queste le parole dell’allenatore verso Inter-Atalanta: “C’è un problema Zaniolo, era una scommessa che speravamo di vincere, per adesso no, due mesi che è così, davanti abbiamo solo Retegui e De Ketelaere. Indisponibili contro l’Inter? Hien al 99% non sarà utilizzabile domani. Ha avuto una forte febbre e non credo sia recuperabile. Lookman è tornato ieri, ha fatto un allenamento. Poi si vedrà…”.