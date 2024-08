Ultimatum Inter sul mercato: COSA succede se salta Palacios

Siamo entrati nelle ore decisive in casa Inter per quanto riguarda l’affare Tomas Palacios. Una trattativa che improvvisamente rischia di saltare a causa dei problemi burocratici che si sono registrati negli ultimi due giorni in Argentina tra Independiente Rivadavia e Tallares.

A questi cavilli, inoltre, si sarebbero aggiunti dei problemi tra le parti sui bonus da aggiungere alla parte fissa da 6,5 milioni di euro. Una situazione che ha irritato non poco i dirigenti dell’Inter, i quali hanno dunque inviato un ultimatum ai colleghi argentini: entro oggi l’operazione dovrà concludersi, altrimenti non se ne farà nulla.

Qualora l’affare dovesse saltare, l’Inter difficilmente prenderà in considerazione piani alternativi. Da Viale della Liberazione fanno sapere di non essere interessati ad alcun piano B e che senza l’innesto di Palacios l’organico dovrebbe rimanere quello attuale.

Senza nuovi innesti, dunque, aumenterebbero le possibilità per Joaquin Correa di rientrare addirittura nella lista Uefa per giocare la prima fase della Champions League. Non è da escludere, inoltre, che possa essere inserito a sorpresa Tajon Buchanan al posto dell’argentino nonostante il serio infortunio alla tibia.