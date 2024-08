Pavard escluso dalla Nazionale: Deschamps scarica la colpa all’Inter

Dopo averlo relegato alla panchina per tutta la durata degli ultimi Europei di Germania 2024, Didier Deschamps ha deciso di tenere fuori Benjamin Pavard dai convocati della Nazionale Francese in vista degli impegni di settembre per i match di Nations League.

Tra i due non esiste in questo momento un grande rapporto, come testimoniato dall’esclusione a sorpresa per il difensore dell’Inter dai convocati per i match contro Italia e Belgio. Eppure, a margine della pubblicazione dell’elenco, il ct ha voluto scaricare le responsabilità di questa assenza all’avvio di stagione avuto con i nerazzurri.

Queste le parole di Deschamps: “L’esclusione di Benjamin Pavard non è nulla di definitivo: nel suo club, l’Inter, c’è concorrenza. Per lui e Coman non ho fatto un discorso legato al loro livello nell’Europeo”. Il tecnico francese, però, ha forse dimenticato che l’Inter ha disputato due sole gare ufficiali e che Pavard, dopo essere rimasto in panchina contro il Genoa per un comprensibile ritardo di condizione rispetto a Bisseck, ha giocato l’ultimo match per intero e con un ottimo rendimento.