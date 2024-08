Caos Palacios, Inter irritata: “Operazione può saltare”

Nonostante l’ottimismo che si respirava nella giornata di ieri, l’Inter non ha ancora sbloccato l’affare Tomas Palacios. Dall’Argentina non sono stati inviati i documenti necessari per portare a termine il tesseramento il difensore argentino, bloccato a Milano da giorni dopo aver sostenuto senza intoppi le visite mediche.

Il classe 2003, in prestito in quest’ultima stagione dal Tallares all’Independiente Rivadavia, sta aspettando il via libera definitivo dall’Argentina per depositare la tanto attesa firma sul nuovo contratto con il club nerazzurro prima dell’annuncio.

Da parte dei dirigenti dell’Inter, come riferito da Calciomercato.com, si inizia a percepire una certa irritazione nei confronti dei colleghi argentini, soprattutto perché manca un solo giorno alla fine del calciomercato e “col passare del tempo cresce il timore che l’operazione rischi di saltare”.