TUTTO sui sorteggi Champions League: regolamento, data e orario

È il momento della svolta epocale, è il momento della nuova Champions League. La riforma voluta dalla UEFA, che coinvolge anche Europa e Conference League, stravolgerà inevitabilmente anche i prossimi sorteggi. L’Inter sarà nuovamente presente sul palcoscenico europeo più prestigioso, dopo la finale persa due anni fa e la precoce eliminazione agli ottavi contro l’Atletico Madrid della scorsa stagione.

Champions League 2024-25: nuova formula e cosa cambia

Da quest’anno, la Champions League sarà caratterizzata da un allargamento delle partecipanti: si passerà da 32 a 36 club coinvolti nella fase finale. Addio alla fase a gironi, ci sarà una maxi classifica – stile campionato – con tutte le formazioni presenti. Nella prima fase, che durerà da settembre a gennaio, ogni squadra affronterà otto avversarie differenti, due per ogni fascia.

A gennaio si guarderà la classifica finale e succederà quanto segue: le prime otto classificate approdano direttamente agli ottavi di finale; le squadre dalla nona alla 24^ posizione si sfidano nei playoff per determinare chi andrà agli ottavi; le squadre dalla 25^ alla 36^ posizione vengono direttamente eliminate, senza “retrocedere” in Europa League.

Champions League 2024-25: le squadre qualificate

La griglia completa delle squadre qualificate sta per prendere forma: lo farà dopo che si saranno conclusi i preliminari di Champions League attualmente in corso. Per ora, però, questo il quadro che vede l’Inter in prima fascia:

PRIMA FASCIA: Manchester City, Inter, Bayern Monaco, Borussia Dormund, Real Madrid, Lipsia, Paris Saint Germain, Barcellona, Liverpool.

SECONDA FASCIA: Bayer Leverkusen, Arsenal, Atletico Madrid, Atalanta, Juventus, Milan, Bruges, Shakhtar Donetsk, Benfica.

TERZA FASCIA: Feyenoord, Sporting CP, Psv Eindhoven , Celtic, Dinamo Zagabria o Qarabag, Young Boys o Galatasaray, Salisburgo o Dinamo Kiev, Slavia Praga o Lille, Stella Rossa o Bodo Glimt.

QUARTA FASCIA: Girona, Monaco, Stoccarda, Sturm Graz, Bologna, Brest, Aston Villa, Slovan Bratislava o Midtjylland, Sparta Praga o Malmo.

Sorteggi Champions League 2024-25: data e orario

Il sorteggio della Champions League 2024-25 si terrà giovedì 29 agosto 2024 alle ore 18:00 presso il Grimaldi Forum di Montecarlo. Presumibilmente, il sorteggio effettivo si terrà poco dopo, visto che i primi minuti saranno dedicati a spiegare il nuovo regolamento.

Regolamento nuova Champions League 2024-25: cosa succede al sorteggio

Il sorteggio sarà caratterizzato dall’estrazione delle palline con le 36 squadre partecipanti. Si comincerà con le nove squadre della prima fascia: per ogni club, un software calcolerà rapidamente otto avversari diversi, due per ogni fascia, determinando anche quali saranno le partite in casa e quelle in trasferta.

Due vincoli in tutto: in questa prima fase, le squadre della stessa nazione non si possono sfidare fra di loro e – fatta eccezione per i Paesi che portano 5 squadre in Champions (Italia e Germania) – non si può affrontare più di una squadra dello stesso Paese. Semplifichiamo con due esempi:

1) L’Inter non può affrontare Juventus, Milan, Atalanta o Bologna

2) L’Inter non può affrontare sia il Real Madrid che il Barcellona

Dove vedere i sorteggi Champions League 2024-25

Sarà possibile seguire in diretta i sorteggi di Champions League su diverse piattaforme, sia in tv che in streaming. L’evento verrà trasmesso sia in chiaro, sul sito Uefa.com e sul canale YouTube ufficiale della UEFA, sia tramite abbonamento sulle seguenti tv e piattaforme: Prime Video, Sky Sport (canale 201) e Now.

Champions League 2024-25, le date

Il calendario esatto delle partite verrà annunciato sabato 31 agosto, ma si conoscono già le finestre temporali di riferimento:

Giornata 1: 17–19 settembre 2024

Giornata 2: 1/2 ottobre 2024

Giornata 3: 22/23 ottobre 2024

Giornata 4: 5/6 novembre 2024

Giornata 5: 26/27 novembre 2024

Giornata 6: 10/11 dicembre 2024

Giornata 7: 21/22 gennaio 2025

Giornata 8: 29 gennaio 2025

Sorteggio spareggi per la fase a eliminazione diretta: 31 gennaio 2025

Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 11/12 e 18/19 febbraio 2025