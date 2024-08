Skriniar ha SCELTO la nuova squadra: “Accordo a un passo”

Milan Skriniar si prepara a salutare il Psg dopo essere stato espressamente messo alla porta dal tecnico Luis Enrique, che non lo convocato per l’ultimo impegno dei parigini. Dopo diverse voci relative a un possibile approdo in Serie A, il difensore slovacco ha fatto invece una scelta diversa.

L’ex giocatore dell’Inter è infatti a un passo dall’Al Nassr, club dell’Arabia Saudita nel quale ritroverà Marcelo Brozovic – compagno di tante stagioni in nerazzurro – oltre ovviamente a Cristiano Ronaldo. Secondo quanto riporta Fabrizio Romano, l’Al Nassr ha inviato un’offerta ufficiale al Psg e l’accordo è quasi fatto: il trasferimento sarebbe a titolo definitivo. Skriniar è quindi vicinissimo all’Arabia.

Lo slovacco, che aveva lasciato l’Inter a parametro zero nell’estate 2023, lascia quindi i parigini dopo una sola stagione caratterizzata anche da un lungo infortunio. La sua esperienza francese può essere considerata molto deludente.