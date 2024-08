Quanto incassa l’Inter con la nuova Champions League: primato in Italia

Manca un solo giorno all’atteso sorteggio della nuova Champions League 2024/2025: domani pomeriggio, a partire dalle 18:00, l’Inter conoscerà quelli che saranno gli otto diversi avversari che dovrà affrontare nella prima fase a girone unico, con quattro gare in casa e quattro in trasferta.

L’Inter, Campione d’Italia nella scorsa stagione, verrà estratta tra le formazioni della prima fascia. Nonostante ciò, considerato il nuovo regolamento, la squadra di Simone Inzaghi dovrà comunque affrontare due rivali per ognuna della quattro fasce stilate dalla Uefa. Andiamo qui a vedere, invece, quanto incasserà l’Inter con il nuovo formato della Champions League.

Nuova Champions League, ricavi in aumento e divisione

Per il prossimo triennio, la Uefa ha già annunciato un aumento di quasi mezzo miliardo di euro per quanto riguarda il premio complessivo da distribuire ai club: si passerà dunque dai precedenti 2 miliardi agli attuali 2,47 miliardi.

Una somma divisa in tre diverse voci: il 27,5% (670 milioni) verrà distribuito come quota di partecipazione, il 37,5% (914 milioni) in base ai risultati nella competizione e il restante 35% (853 milioni) sulla base di un indicatore che comprende il valore di mercato della squadra nel paese e il suo ranking (risultati europei degli ultimi anni).

Nuova Champions League, come vengono distribuiti i premi

Iniziamo dalla prima voce che riguarda il bonus partecipazione da 18,62 milioni cui avranno diritto le 36 squadre qualificate alla fase a girone unico della nuova Champions League 2024/25 (in aumento rispetto ai 15,64 milioni della stagione 2023/24).

Anche il secondo capitolo, relativo ai bonus per risultati, è stato sostanzialmente modificato. Con la nuova edizione, infatti, le vittorie varranno 2,1 milioni di euro, mentre i pareggi 700mila euro (in calo rispetto ai precedenti 2,8 milioni e 930mila euro). Una diminuzione dovuta all’introduzione di un bonus extra previsto a seconda del piazzamento finale nella classifica unica.

L’importo totale di questo bonus (circa 183 milioni di euro) sarà diviso in 666 quote uguali da 275mila euro. La squadra che si posizionerà al 36esimo posto in classifica, ad esempio, avrà diritto ad una sola quota da 275mila euro. Per ogni posizione in più in classifica, le quote garantite ai club automaticamente saranno maggiori. Possibili risparmi dai pareggi, inoltre, potrebbero arricchire i bonus di questa prima fase.

L’ultima voce, come spiegato da Calcio&Finanza, è anche quella più articolata. La somma complessiva da 853 milioni verrà distribuita sulla base del nuovo pilastro denominato ‘value‘, realizzato dalla Uefa per accorpare market pool (valore del mercato dei diritti televisivi) e il ranking storico/decennale.

Nuova Champions League, quanto incassa l’Inter

Calcolando le tre voci che decreteranno i premi per ogni squadra partecipante alla nuova Champions League, sarà l’Inter la formazione italiana ad incassare in partenza più di chiunque altra. Ipotizzando la peggiore delle ipotesi, pertanto l’ultimo posto in classifica al termine degli 8 match del girone unico, il club nerazzurro avrebbe diritto a 50,92 milioni di euro, davanti alla Roma con 50,27, Juventus 49,95, Milan 44,84 e Bologna ultimo a 36,51.

Nuova Champions League, quanto vale il passaggio agli ottavi

Come anticipato, più vittorie o pareggi otterrà l’Inter, più in alto in classifica si posizionerà e più alto sarà il bonus che decreterà il premio finale dei nerazzurri. Una volta conclusa la fase a girone unico, le squadre riceveranno invece i seguenti premi:

1 milione di euro per ogni squadra che si qualifica ai playoff

11 milioni per la qualificazione agli ottavi di finale

12,5 milioni per i quarti di finale

15 milioni per le semifinali

18,5 milioni di euro a ogni squadra che arriverà in finale.

6,5 milioni di euro squadra vincitrice (più 4 milioni per la qualificazione alla Supercoppa Europea)

Un’eventuale passaggio dell‘Inter al prossimo turno, dunque, potrebbe comportare un incasso immediato da 11 milioni di euro, da sommare agli oltre 50 milioni della prima fase.