“L’Inter può comprare San Siro”: fissato il vertice decisivo

Si è aperta una settimana chiave in casa di Inter e Milan per il futuro di San Siro. Il prossimo venerdì 13 settembre, infatti, si terrà un vertice che potrebbe risultare decisivo per la nuova casa di nerazzurri e rossoneri: il Ceo Corporate dell’Inter Alessandro Antonello e il presidente del Milan Paolo Scaroni, saranno a colloquio con il Sindaco Giuseppe Sala.

Stando a quanto riportato da Tuttosport, i due club “hanno approfondito con un occhio particolare al possibile acquisto di San Siro”. A spingere Inter e Milan verso questa ipotesi, potrebbe essere anche il progetto di ristrutturazione dell’impianto presentato da WeBuild. Un piano ambizioso che potrebbe consentire alle due società di poter rimanere in quello che per molti viene considerato tra gli stadi più belli al mondo.

Lo stesso Sala starebbe spingendo su questo aspetto, non a caso appare sempre più probabile la rinuncia da parte di Milano ad ospitare la finale di Champions League nella stagione 2026/27: qualora dovessero partire i lavori di riammodernamento dello stadio, sarebbe impossibile poter garantire la totale funzionalità dell’impianto per il grande evento europeo.