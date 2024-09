INTERISTI ON THE ROAD: come vanno i nerazzurri in prestito

In occasione della sosta prima dedicata agli impegni delle Nazionali di questa stagione, torna uno degli appuntamenti più apprezzati su Passione Inter.

Nuovo contenuto di Interisti on the Road, la rubrica dedicata ai calciatori di proprietà dell’Inter spediti in prestito la scorsa estate. Tanti giovani dalle belle speranza da tenere sotto osservazione, da Valentin Carboni ai fratelli Esposito. Ecco come sono andati i nerazzurri dopo le prime giornate di questa nuova stagione.

VALENTIN CARBONI

Partiamo dal calciatore più seguito dai tifosi dell’Inter: reduce dalla vittoria in Coppa America, Valentin Carboni è passato in prestito al Marsiglia di Roberto De Zerbi. Per l’attaccante argentino solamente 36′ giocati in questo inizio di stagione a causa di un infortunio muscolare che lo ha tenuto fuori per qualche giorno. Nonostante ciò, è stato riconfermato nella rosa dei convocati di Lionel Scaloni per l’Argentina.

FRANCO CARBONI

Dopo l’interruzione del prestito al River Plate, il fratello maggiore di Valentin è subito passato in prestito al Venezia. Annunciato nell’ultimo giorno di calciomercato, non ha avuto il tempo di esordire con i nuovi colori.

SEBASTIANO ESPOSITO

Tornato in Serie A dopo l’ottimo prestito alla Sampdoria, Esposito sogna di rilanciarsi con la maglia dell’Empoli. Una gara giocata da titolare e due da subentrato sin qui in campionato, ma soprattutto ottimi segnali trasmessi in campo. Oltre all’assist realizzato nella gara vinta contro la Roma, anche un gol in Coppa Italia contro il Catanzaro.

PIO ESPOSITO

Per il secondo anno consecutivo, il più piccolo della dinastia Esposito è stato mandato in prestito allo Spezia. Questo, per lui, può essere davvero l’anno della consacrazione: nelle prime quattro di campionato di Serie B è andato a segno una volta, mentre in Nazionale ha impressionato grazie al poker realizzato con l’U21 nella gara contro San Marino.

FILIP STANKOVIC

Come Sebastiano Esposito, viene da un ottimo prestito alla Sampdoria. Quest’anno, per la prima volta in Serie A con il Venezia, dovrà guadagnarsi il posto nel dualismo con Joronen. Sino a questo momento, non ha ancora avuto opportunità dal 1′.

ALEKSANDAR STANKOVIC

Un prestito alla Dimarco per l’altro figlio d’arte, mandato in Svizzera a crescere con il Lucerna. In Super League ha avuto un buon inizio con tre gare da titolare nelle prime sei di campionato e un assist messo a referto nella super sfida con il Lugano.

EBENEZER AKINSANMIRO

Uno dei talenti interisti più sorprendenti di questo avvio di stagione. Con la Sampdoria è partito fortissimo con due ottime prestazioni da titolare giocate da mezzala contro Frosinone e Reggiana. Poi, nelle ultime due è finito inspiegabilmente in panchina e il rendimento dei blucerchiati ne ha risentito, così come il posto di Andrea Pirlo sostituito da Andrea Sottil.

ISSIAKA KAMATE

Esterno molto apprezzato da Simone Inzaghi che lo ha utilizzato parecchio a destra durante le prime amichevoli del pre-campionato dell’Inter. L’esterno francese di piede mancino, ceduto in prestito all’Avs FS nell’ultimo giorno di mercato, alla prima convocazione con la squadra portoghese ha disputato 25′ subentrando dalla panchina.

ALESSANDRO FONTANAROSA

Altro calciatore su cui Inzaghi ha dovuto fare parecchio affidamento nel ritiro estivo. Come Kamate è partito in prestito negli ultimi giorni di mercato, per questa ragione non ha ancora esordito con la maglia della Reggiana in Serie B.

ZINHO VANHEUSDEN

Difensore che non rientra più nei progetti dell’Inter, è tornato in prestito in Belgio ma con la maglia del Mechelen. Nell’unica partita giocata si è ritrovato contro l’ex Standard Liegi, mentre attualmente si trova fuori per l’ennesimo infortunio muscolare.