CdS – Inter e Conte avanti solo con delle rinunce sul mercato

Il tecnico salentino dovrà accettare la cessione di un big

L'anno prossimo l' Inter dovrà confermare quello di buono fatto in Italia ma l'obiettivo è riscattare la pessima stagione europea. I nerazzurri partiranno dalla prima fascia e le possibilità di fare bene ci sono. Si dovranno fare i conti, però, anche con la probabile cessione di un big. Secondo il Corriere dello Sport, la società sarà aperta a eventuali cessioni di nomi altisonanti: sarà d'accordo Conte ?

Il denaro derivante dalla vendita di uno dei pezzi pregiati della formazione campione d'Italia servirà anche ad avere del budget per arrivare ad altri giocatori, sia chiaro. Ci dovrà essere un grande lavoro da parte dei dirigenti per convincere Conte a un tipo di mercato stile post arrivo di Hakimi. Si aspetta la fine del campionato, poi ci sarà tempo e luogo per fare tutte le riflessioni del caso.