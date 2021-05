Verso Inter-Sampdoria, Ranieri: “Non vogliamo essere l’agnello sacrificale”

Le parole del tecnico alla vigilia del match

Alla vigilia del match il tecnico dei blucerchiati ha parlato in conferenza stampa: "Se ripenso al successo dell’andata, mai avrei pensato che saremmo rimasti l’ultima avversaria a riuscire nell’impresa di battere l’Inter. E' migliorata molto da quella partita, meritando di vincere lo Scudetto ma anche noi siamo cresciuti e non vogliamo recitare la parte dell’agnello sacrificale nel giorno della loro festa. Servirà la Samp perfetta, porterò i 26 componenti della rosa perché non abbiamo infortunati ed è giusto che tutti partecipino a sfide come questa. Il gruppo sta capendo che bisogna giocare ogni partita con orgoglio e spirito di sacrificio".