Inter, situazione migliore del previsto: nessuna svendita estiva

La società potrebbe trattenere i propri gioielli

A questi numeri vanno poi aggiunti i cospicui tagli al monte ingaggi già attuati ed in programma. Tutto questo dovrebbe portare a una perdita nettamente inferiore ai 100 milioni preventivati qualche mese fa, riducendo addirittura di 30,40 milioni il passivo preventivato. In sostanza però, cosa comporta tutto questo? Significa che, essendo più vicini ad una condizione di equilibrio, molto probabilmente, non ci sarà nessuna svendita estiva ed il club non avrà necessità di vendere un paio di big come accaduto nella passata stagione. La situazione debitoria non è ancora rosea, ma perlomeno l'Inter non ha l'acqua alla gola come tanti pensavano o, forse speravano.