GdS – Le ultime verso Inter-Milan: Conte rilancia Sanchez. Sensi, Darmian e Gagliardini in corsa per una maglia

Un derby resta pur sempre un derby, e questo Antonio Conte lo sa bene a prescindere dall’importanza della competizione. Nonostante il tecnico leccese abbia ribadito che le principali energie della squadra saranno rivolte al campionato per centrare quell’obiettivo che i tifosi sognano da diversi anni, l’Inter domani sera contro il Milan si presenterà con una veste senz’altro molto competitiva per cercare di ottenere la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia e rimanere all’interno dei giochi il più a lungo possibile.

Con queste premesse, secondo le ultime de La Gazzetta dello Sport Conte sta dunque pensando ad un mini turnover rispetto alle ultime due formazioni schierate contro Juventus e Udinese. Chi con ogni probabilità partirà dal primo minuto è ad esempio Alexis Sanchez, che farà rifiatare Lautaro Martinez in attacco. Si candidano per una maglia da titolare anche i tre italiani Sensi, Darmian e Gagliardini. Al loro posto il tecnico interista potrebbe lasciare in panchina Brozovic, Vidal ed Ashley Young, senza toccare i più in forma della squadra, Barella ed Hakimi.

>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<