Dove vedere Inter-Milan, diretta TV e streaming del match

Dove vedere Inter-Milan in diretta TV e streaming

Dopo il pareggio esterno contro l’Udinese, l’Inter torna in campo per affrontare il Milan reduce dalla sonora sconfitta contro l’Atalanta in campionato. Domani sera, con fischio d’inizio alle 20.45, nerazzurri e rossoneri si ritroveranno nel classico derby della Madonnina per giocarsi l’accesso diretto alle semifinali di Coppa Italia. Dopo aver battuto la Fiorentina con gol di Lukaku ai tempi supplementari agli ottavi, la formazione di Antonio Conte dovrà superare quella di Stefano Pioli per andare avanti nella competizione, che a sua volta ha battuto il Torino ai calci di rigore nel turno precedente.

Informazioni utili per seguire il match

Dove vedere Inter-Milan? La partita sarà trasmessa su Rai Uno. Diretta streaming disponibile su pc, smartphone e tablet tramite Rai Play. Su Passioneinter.com sarà fornita, come di consueto, la diretta testuale del match, oltre alla live reaction in tempo reale su YouTube, Facebook e Twitch a partire dalle 19.30. Fischio iniziale del match di San Siro alle 20.45.

INTER-Milan, le probabili formazioni

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Sensi, Gagliardini, Darmian; Sanchez, Lukaku.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Kessié; Castillejo, Brahim Diaz, Leão; Ibrahimovic.

