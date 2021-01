CdS – La Roma vuole vendere Dzeko: l’Inter alla finestra

Tiene banco in casa Roma la questione Edin Dzeko. Lo strappo tra l’attaccante e Paulo Fonseca non sembra essersi ricucito e per questo la società giallorossa starebbe pensando di cedere il giocatore in questa sessione di mercato. La Roma, dopo la non convocazione nella sfida di campionato contro lo Spezia, potrebbe decidere di revocare la fascia al bosniaco.

Come riporta il Corriere dello Sport, l’ipotesi più conveniente per Dzeko sarebbe quella dell’addio. Con i colloqui tra società e agente del giocatore è emerso che il bosniaco avrebbe voglia giocare in un top club. Il Real Madrid ha provato a intavolare una trattativa con la Roma per uno scambio con Mariano Diaz, ma è andata subito ad arenarsi. Anche il Barcellona avrebbe fatto qualche sondaggio per l’attaccante, ma restando in Italia, la Juventus punta forte su Dzeko: in questo caso si potrebbe intavolare una trattativa con un scambio che vedrebbero Bernardeschi e Khedira in giallorosso, ma quest’ultimi non interessano.

L’Inter sta alla finestra, per ora è defilata. I contatti proseguono, dopo la richiesta della Roma di uno scambio Dzeko-Eriksen, ma Suning ha rifiutato l’offerta. La separazione tra la Roma e Dzeko sarebbe gradita a tutti: ecco perché è la soluzione più plausibile.

