Inter-Milan, Handanovic: “Non tutte le sconfitte sono un male, ci sveglierà”

Le parole del calciatore nerazzurro dopo Inter-Milan

"Oggi abbiamo fatto tutti noi, il derby lo abbiamo perso noi. C'è delusione ma non c'è tempo per piangere: ci sono tante partite, bisogna andare avanti. Tiro di Giroud? Un portiere si sente sempre di poter far meglio. Se non avessi preso sarebbe stato meglio sicuramente. A volte le vittorie ti fanno sedere, altre volte le sconfitte ti fanno incazzare. Quando perdi non è tutto da buttare via. La sconfitta può essere un'opportunità per noi. Ogni partita è un'opportunità. Quello che è successo oggi è passato, da domani pensiamo alla Coppa Italia. Quello che è successo, non possiamo più correggerlo".