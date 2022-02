VIDEO – Gli highlights di Inter-Milan 1-2: i nerazzurri si fanno rimontare in 3′

I nerazzurri di Inzaghi cadono sotto i colpi di Giroud

Un Derby surreale, per come è finito. L'Inter, in controllo totale della partita per 70', si fa poi rimontare da due colpi di Giroud. Il Milan va in vantaggio e i nerazzurri non riescono più a rientrare in partita. Il gol di uno straordinario Perisic non è bastato.