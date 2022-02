Inter-Milan, la moviola del CdS: “Sanchez-Giroud, c’è fallo: l’arbitro doveva fischiare”

La moviola sull'episodio che ha cambiato la gara

Se c'è un episodio che ha cambiato per sempre il corso del Derby di ieri sera , il contatto tra Sanchez e Giroud - sul primo gol del francese - ha sollevato sicuramente diversi dubbi. L'attaccante rossonero spinge a terra Sanchez, l'arbitro Guida giudica l'intervento regolare.

Secondo il Corriere dello Sport però: "Il direttore di gara avrebbe dovuto fischiare, ma la valutazione dell'intervento spettava solo a lui che in pieno controllo dell'azione. Per questo non c'è stato margine di intervento del VAR".