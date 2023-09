Verso Inter-Milan: torna Acerbi, Inzaghi attende i nazionali

È ufficialmente iniziata la settimana del Derby, nonostante ancora molti giocatori dell’Inter siano impegnati con le proprie nazionali. Tuttavia, Inzaghi tornerà al lavoro oggi pomeriggio con chi è rimasto ad Appiano Gentile, per preparare l’importante sfida di sabato.

Tra questi c’è Francesco Acerbi, pienamente ristabilito dall’infortunio che lo ha tenuto ai box nelle prime tre giornate di campionato. Il difensore è pronto a tornare a disposizione di Inzaghi, già a partire dalla sfida contro il Milan.

Improbabile, tuttavia, che possa partire titolare sabato, viste anche le ottime prestazioni di De Vrij in questo inizio di stagione. Acerbi chiaramente lavorerà sodo per far cambiare idea a Inzaghi, ma è più probabile un suo impiego nell’esordio in Champions League, contro la Real Sociedad.

Il tecnico nerazzurro, inoltre, avrà a disposizione anche Sensi, oltre al nuovo acquisto Klaassen, al lavoro in questi giorni di sosta per le nazionali. Contro il Milan, in ogni caso, è probabile che il tecnico voglia puntare sulla formazione vista in queste prime giornate. Verso la panchina, allora, anche il nuovo acquisto Pavard.

A cambiare i piani, però, potrebbero pensarci queste ultime gare delle nazionali, con i sudamericani, in particolare, che torneranno a poche ore dalla sfida di San Siro. Da monitorare, in particolare, la condizioni fisica di Cuadrado e Sanchez.