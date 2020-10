Barella, che condizione: motore inesauribile di iniziative, i giornali lo premiano. Incognita sulla posizione

Fra le note positive dell’Inter nell’amaro sabato pomeriggio che ha visto gli uomini di Antonio Conte uscire sconfitti nel derby con il Milan c’è ancora una volta Nicolò Barella, sempre più uomo simbolo di questa formazione ed autore di un’ottima prestazione anche nella giornata di ieri. Di seguito il confronto dei voti assegnati al calciatore:

PASSIONE INTER 6.5 – Lottatore vero, che alterna la solita corsa ad una qualità che forse non ti aspetti. E’ il punto forte di questa squadra, anche se da centrocampista in una linea a due riesce a rendere meglio che da ‘falso trequartista’.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 6,5 – Quanto corre e quanto lotta, ma forse non è il massimo utilizzarlo come trequartista tornante, forse è meglio impiegarlo come interno assaltante alla Tardelli. Se arriva lanciato da dietro, è meno contenibile

CORRIERE DELLO SPORT 6,5 – Ha una fantastica condizione fisica e atletica, non si ferma un attimo, riparte sempre a centro all’ora. È davvero instancabile

TUTTOSPORT 6,5 – È motore inesauribile di iniziative, nel cercare il pressing e il recupero palla. Nel finale, sfiancato, sbaglia qualche pallone di troppo: è umano pure lui

