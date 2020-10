D’Ambrosio, che fatica contro Leao. Ancora inesperto come terzo centrale: il confronto dei voti

Quello di ieri non è stato un pomeriggio semplice per Danilo D’Ambrosio, che si è trovato a fare i conti con un arrembante Rafael Leao, che l’ha sovrastato per tutto il derby fra Inter e Milan. Una prestazione non convincente, ritenuta insufficiente dai quotidiani, che hanno evidenziato l’inesperienza da terzo centrale di difesa.

PASSIONEINTER 4,5 – Si fa saltare con troppa facilità da Leao in occasione del secondo gol realizzato dal Milan e non solo. Contro la velocità del portoghese, si fa sentire l’inesperienza da terzo centrale di difesa.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 5 – Avrebbe affrontato meglio Leao da sterno. Come centrale di destra è costretto ad uscire dalla difesa a tre, perde l’ancoraggio con de Vrij, viene saltato ed apre voragini.

CORRIERE DELLO SPORT 5,5 – Quando Leao lo punta va in tilt, come si vede nell’azione del raddoppio di Ibra: sullo scatto non c’è partita

TUTTOSPORT 5 – È nettamente sopraffatto da Leao, che gli va via con troppa facilità, come prova l’azione del raddoppio milanista