TS – Inter-Milan, le risposte a Conte dopo il derby: mancano alternative in difesa

Dopo la sconfitta contro il Milan di ieri pomeriggio, l’Inter di Antonio Conte ha già avuto alcune risposte in merito ai problemi della squadra e, se il Milan sa di dover aspettare per capire come andrà questa stagione, i nerazzurri dovranno già iniziare a lavorare su alcune cose. Come riporta Matteo Marani su Tuttosport, il problema più grande è la difesa. Conte non ha alternative in difesa e l’assenza di Skriniar e Bastoni ha pesato come un macigno ieri.

A questo va aggiunta l’assenza anche di Young che sicuramente avrebbe coperto più di Perisic. Kolarov e D’Ambrosio sono bravi a salire, ma la fase difensiva va migliorata. Il rigore del Milan è frutto dell’inesperienza di Kolarov in quel ruolo, mentre le avanzate di Leao sono frutto della poca consuetudine a difendere a campo aperto.

L’Inter nelle prime 4 giornate ha già 5 punti rispetto allo scorso anno e preso 8 gol, quando l’anno scorso ne aveva subita solo 1. L’Inter avrà modo e tempo di recuperare, anche perché il derby avrebbe potuto anche pareggiarlo.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<