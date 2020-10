Inter-Milan, UFFICIALE: Bastoni neppure in panchina. La scelta su Sanchez

Niente da fare per Alessandro Bastoni. Il difensore dell’Inter, nonostante la negatività certificata ieri dall’ultimo tampone, non prenderà parte al derby in programma questo pomeriggio a San Siro contro il Milan.

Il suo nome infatti non compare neppure in panchina, Conte però dovrebbe averlo a disposizione in vista dell’esordio in Champions Leauge in programma mercoledì sera. C’è invece Sanchez, recuperato dopo l’affaticamento muscolare rimediato in Nazionale.

