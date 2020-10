Inter-Milan, de Vrij (Sky): “Problema Covid? Ovviamente ci dispiace tanto, ma per noi non cambia: dobbiamo vincere comunque”

Prima del consueto riscaldamento pre partita, Stefan de Vrij si è concesso ai microfoni di Sky Sport per presentare il derby in programma questo pomeriggio a San Siro tra Inter e Milan. Ecco qui di seguito le sue parole.

Partita – “Sfidiamo una squadra forte, cercheremo di fare una gran partita e vincere”.

Problemi Covid – “Io sono stato in nazionale quindi ero lontano, però ho sentito tutte le notizie. Ovviamente ci dispiace tanto, ma per noi non cambia niente: dobbiamo vincere”.

