Inter-Milan, Conte in conferenza: “Complimenti a loro, dobbiamo lavorare sulla difesa. Testa ora alla Champions”

Dopo la sconfitta rimediata nel derby contro il Milan, Antonio Conte si è presentato in conferenza stampa per analizzare la partita.

Ecco le sue parole: “Abbiamo iniziato bene il derby, su due ripartenze che abbiamo subito ci siamo ritrovati dal passare in vantaggio ad essere sotto di due gol. Il Milan è una squadra forte, dispiace perché ci abbiamo provato. Potevamo come minimo pareggiarla, complimenti a loro perché hanno tenuto botta”.

Troppi gol subiti: “Questa sera siamo stati penalizzati più del dovuto. Abbiamo concesso due gol ma potevamo farne più di uno. C’è da lavorare, questo è chiaro. Dobbiamo migliorare. La squadra mi è piaciuta, abbiamo creato tanto. Dobbiamo essere bravi a resettare presto e pensare subito alla Champions. Ci sono tante cose positive”.

Su Sanchez: “Le notizie dal Cile parlano di un brutto infortunio. Si è allenato a ritmo blando per non correre rischi. Non possiamo perderlo”.

Siamo LIVE ora su YouTube. Entra a commentare la partita con noi