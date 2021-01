Inter-Milan, le formazioni UFFICIALI: Conte sceglie Kolarov e Perisic. Sanchez avanti con Lukaku

In attesa del match di ritorno in campionato che dirà tanto sulle ambizioni scudetto delle due squadre, Inter e Milan si affrontano stasera a partire dalle 20.45 nella sfida dei quarti di Coppa Italia che darà l’accesso diretto alle semifinali. Sarà anche la sfida tra i mondi opposti che separano Antonio Conte e Stefano Pioli, tra la grinta del tecnico leccese e la calma che invece contraddistingue quello rossonero. In attesa del fischio d’inizio, ecco le formazioni ufficiali di Inter e Milan che si affronteranno tra pochi istanti dal primo minuto:

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI INTER – MILAN

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 de Vrij, 11 Kolarov; 36 Darmian, 23 Barella, 77 Brozovic, 22 Vidal, 14 Perisic; 9 Lukaku, 7 Sanchez.

A disposizione: 27 Padelli, 97 Radu, 2 Hakimi, 5 Gagliardini, 10 Lautaro, 12 Sensi, 13 Ranocchia, 15 Young, 24 Eriksen, 95 Bastoni, 99 Pinamonti.

Allenatore: Antonio Conte.

MILAN (4-2-3-1): 1 Tatarusanu; 5 Dalot, 24 Kjaer, 13 Romagnoli, 19 Hernandez; 18 Meite, 79 Kessie; 56 Saelemakers, 21 Diaz, 17 Leao; 11 Ibrahimovic.

A disposizione: 90 A. Donnarumma, 96 Jungdal, 2 Calabria, 7 Castillejo, 12 Rebic, 15 Hauge, 20 Kalulu, 23 Tomori, 27 Maldini, 33 Krunic.

Allenatore: Stefano Pioli.

Arbitro: Valeri.

Assistenti: Del Giovane, Colarossi.

Quarto Uomo: Chiffi.

VAR: Banti.

Assistente VAR: Paganessi.

Siamo LIVE ora su YouTube. Entra a commentare la partita con noi