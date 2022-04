Inter-Milan, Gosens: “Questo club impressionante, Perisic straordinario”

L'esterno tedesco ha chiuso il match con la rete del 3-0

Sulle prime impressioni avute dal suo passaggio all'Inter dopo gli anni all'Atalanta, l'esterno tedesco ha risposto così: "Mi ha impressionato il club in generale, sono in una delle squadre più grandi al mondo, con giocatori di livello altissimo come Perisic che sta facendo un campionato straordinario. Ma è una sfida importante per me, sono contento di esserci".